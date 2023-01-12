اكتشاف حقل غاز طبيعي جديد شرق دمنهور

أعلنت شركة «فينترسال دِيا»، عثورها على الغاز في منطقة التنقيب بشرق دمنهور، وأكدت الشركة أن الأطراف المكلَّفة بالتنقيب في هذه المنطقة ستعمل على تقييم الاكتشاف ليكون بمثابة خط ربط مع البنية التحتية القريبة في دسوق.

وقالت الشركة في بيان، إن الشركات المعنية بالتنقيب تضم كل من «فينترسال دِيا بنسبة 40%، وكيرون إنرجي 40%، وآي إن إيه، بنسبة 20%، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية - إيجاس».

ووفقا للبيان، أكد جورج بريسر، المسؤول عن الاستكشاف العالمي في شركة فينترسال دِيا: «يُعَدُّ هذا الاكتشاف نجاحاً جديداً في إحدى مناطق الاستكشاف الرئيسية لدينا، وبفضل قرب منطقة شرق دمنهور من البنية التحتية للإنتاج لدينا، سيكون بمقدورنا تطوير الاكتشافات التجارية بسرعة وتوفير موارد غاز إضافية».

من جهته، أكد سامح صبري، مدير عام فينترسال دِيا مصر: «نتطلّع إلى النموّ في مصر، ويشكّل الاكتشاف الجديد مؤشراً إيجابياً على هذا الصعيد، وفي الوقت الذي تزداد فيه الحاجة إلى موارد طاقة إضافية لدى كلّ من مصر والدول الإقليمية والعالم، ونبذل قصارى جهدنا لتوفير كميات جديدة أخرى من هذه الموارد».

يذكر أن فينترسال دِيا بدأت التنقيب في شرق دمنهور في نوفمبر 2021، ويُعد الاكتشاف الجديد هو ثاني بئر استكشافية في هذا الترخيص، وتقع البئر ED-2X على بُعد نحو ثلاثة كيلومترات شمال حقل دسوق الحالي، واعترض البئر خزاناً غازياً سماكته 43 متراً، حيث يلامس الغاز سطح الماء عند ارتفاع 2627 متراً، وتمَّ تنفيذ برنامج شامل ومناسب بغية الحصول على البيانات الخاصة بالبئر، كما تمَّ اختبار كمية الإنتاج من هذا الاكتشاف، إذ بلغت في ذروتها 15 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم.