غاز طبيعي ومجمّع زراعي من «حياة كريمة» لخدمة الفلاحين في «القرعان»

توصيل الغاز الطبيعى إلى قرى «حياة كريمة» كان بمثابة دفعة كبيرة لجهود الحفاظ على البيئة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالريف فى محافظة سوهاج، فإن الدولة المصرية تعمل على قدم وساق لتوفير الغاز الطبيعى فى إطار المبادرة الرئاسية. قرية القرعان فى دائرة مركز جرجا، جنوب محافظة سوهاج، قامت مبادرة «حياة كريمة» بدعمها فى كل نواحى الحياة، حيث تم توصيل الغاز الطبيعى بها لتصبح من أوائل القرى بالمركز التى تم توصيل الغاز الطبيعى بها، لتنتقل هذه القرية من عدم وجود خدمات إلى قرية نموذجية تضاهى المدن، حيث تم توفير جميع الخدمات بها لا ينقصها شىء، حيث تم تنفيذ المشروع وشبكات التوصيل والبنية الأساسية له، وأصبحت خدمة الغاز الطبيعى متاحة للمواطنين بالقرية، وتم توصيلها لنحو أكثر من 2000 وحدة سكنية للاستفادة من هذه الخدمة المميزة.

وقال محمد على، مزارع يقيم بقرية القرعان، إن توصيل الغاز الطبيعى كان بمثابة حلم صعب التحقيق، خاصة أن المشروع يقع داخل قرية، ولكن فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى تحقق المستحيل، وتمت إقامة هذا المشروع لأول مرة فى تاريخ القرية. وقال سيد جمال، موظف، إن قريتنا كانت من ضمن القرى المحرومة من الخدمات الحكومية الأساسية، ومنها الغاز الطبيعى، حتى جاءت مبادرة حياة كريمة لتقدم لنا هذه الخدمات بكرامة.

ويقول خالد السيد إنه بعد مبادرة حياة كريمة لم نشعر أن هناك فرقاً بين القرية والمدينة، حيث أصبح لدينا مجمّع خدمات، ومجمّع زراعى، ووحدات صحية وتعليم، وتدعم لنا بيئة نظيفة غير ملوثة.