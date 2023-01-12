استشاري تربوي تضع روشتة لتعامل الآباء مع أبنائهم خلال الامتحانات: الحل في الهدوء

التعامل مع الأبناء، أثناء الامتحانات، يحتاج لطريقة خاصة من الآباء، حيث تكون مرحلة توتر وقلق وتحتاج إلى احتواء للحد من القلق، وهو ما أوضحته الدكتورة ولاء شبانة، استشاري علم النفس التربوي والخبيرة التربوية.

وقالت استشاري علم النفس التربوي والخبيرة التربوية، إن الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة بما فيهم طلاب الثانوية العامة، مازالوا أطفالا، ومن الضروري أن ينتبه الآباء إلى الأسلوب والكلام الذي يصل منهم لأبنائهم كونه يؤثر عليهم سلبًا وإيجابًا، موضحة أن إصابة بعض الطلاب بالتوتر خلال فترة الامتحانات يرجع بصورة رئيسية إلى كونهم مثل الإسفنجة يمتصون كافة المدخلات الواردة لهم من البيئة الخارجية لتخرج في صورة قلق وتوتر، وهو ما يستوجب أن يحرص الآباء على أن تكون هذه المدخلات إيجابية لكي تخرج في صورة إيجابية وغير سلبية.

توفير بيئة ملائمة للمذاكرة داخل المنزل

وشددت شبانة في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أمل صالح وباسم طبانة ببرنامج هذا الصباح على فضائية إكسترا نيوز، على ضرورة تهيئة الآباء للأجواء الملائمة للمذاكرة لأبنائهم من حيث الجو والألوان والإضاءة والتغذية وتوفير أجواء هادئة محيطة بهؤلاء الأبناء، لافتة إلى أهمية أن تتخلل فترة المذاكرة بعض الراحة لزيادة التركيز والحصول على كم أكبر من المعلومات.

ضرورة أن يتسم الآباء بالهدوء

وأوضحت استشاري علم النفس التربوي والخبيرة التربوية، أنه من الضروري أن يعي الآباء ضرورة أن يتسم سلوكهم وأدائهم بالهدوء أمام أبنائهم، لافتة إلى أن الآباء لهم دور أساسي في توفير الأجواء الملائمة للمذاكرة وتوفير التغذية الصحية، بعيدًا عن الأغذية التي تتسم بالدسم، مشيرة إلى أنه يفضل بدء المذاكرة بعد تناول الطعام بساعتين على الأقل وعدم تناول الوجبات خلال المذاكرة، إذ أن الأكسجين المطلوب لزيادة التركيز والفهم يتجه إلى المعدة لهضم الطعام مما يؤثر على درجة الاستيعاب.