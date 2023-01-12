«التعليم» تسمح لطلاب نقل الثانوية بتغيير اللغة والشعبة بـ«إقرار واختبار ورقي»

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما وعاجلا للمديريات التعليمية، ردا على استفسارات بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني الثانوي العام، حرصا على تحقيق رغبات الطلاب، بعد غلق الموقع الإلكتروني للاستمارة الإلكترونية للطلاب وعدم إمكانية تعديل أي بيانات بها.

تغيير مادة اللغة الأجنبية الثانية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، أنّه حال رغب الطالب في الصف الأول الثانوي، في تغيير مادة اللغة الأجنبية الثانية، يتم تسليم الطالب نسخة ورقية من امتحان المادة التي يرغب في أدائها، بعد أخذ إقرار كتابي من الطالب.

تسليم الطالب امتحان ورقي لمواد الشعبة

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أنّه حال رغب الطالب في الصف الثاني الثانوي، في تغيير الشعبة من «أدبية» إلى «علمية» أو العكس، يتم تسليم الطالب امتحان ورقي لمواد الشعبة التي يرغب في أداء الامتحان بها بعد أخذ إقرار كتابي منه بذلك.

وأضافت وزارة التعليم، أنّه سيتم تعديل بيانات الطالب من خلال الاستمارة الإلكترونية الخاصة بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وحال حدوث عطل تقني أثناء أداء الطالب الامتحان الإلكتروني، يتم تسليمه نسخة ورقية من الامتحان بعد تحرير محضر إثبات حالة في المدرسة من خلال مسؤول التطوير التكنولوجي.