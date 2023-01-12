وظائف خالية بالشركات والبنوك في ملتقى التوظيف بجامعة الإسكندرية

تنظم المراكز الجامعية للتطوير المهني بجامعة الإسكندرية تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة، الملتقى التوظيفي الأول لخريجي وطلاب السنة النهائية بجميع الكليات، يوم 26 فبراير المقبل، بمجمع العلوم الإنسانية مدخل كلية التجارة.

وظائف خالية في الإسكندرية

وبحسب بيان جامعة الإسكندرية اليوم، فإن الملتقى يشارك فيه العديد من الشركات المصرية والعالمية والبنوك وشركات التأمين بهدف توفير أكبر عدد من فرص العمل والتدريب داخل هذه الشركات وإتاحة الفرصة للتواصل معهم.

وأكدت الجامعة أن الملتقى التوظيفي يتيح خلق بيئة تفاعلية بين أصحاب الأعمال والطلاب والخريجين بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، مع توفير وظائف خالية مميزة لكافة التخصصات من جميع كليات الجامعة وعلى رأسها كلية التجارة التي تحتضن الملتقى.

رابط تسجيل الطلاب وموعد التقديم

على الطلاب والخريجين الراغبين في الاشتراك في الملتقى التسجيل على الرابط التالي في موعد أقصاه 20 يناير 2023 وذلك من هنا.

اشتراك أصحاب العمل في الملتقى التوظيفي

وأتاحت الجامعة فرصة لأصحاب الأعمال والشركات الراغبة في الاشتراك، وذلك عبر المراسلة عبر البريد الإلكتروني التالي:

uccd.recruitment@alexu.edu.eg

uccd.emprelations@alexu.edu.eg