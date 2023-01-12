تشريح جثة ربة منزل بعد الاشتباه في وفاتها جنائيًا بمنشأة ناصر

قررت النيابة العامة تشريح جثة سيدة بمنشأة ناصر بسبب الاشتباه في وفاتها جنائيا، وجري نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وقررت النيابة العامة سحب عينات من الجثة وإرسالها إلى المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي لتحليلها وصرحت بالدفن، كما كلفت بسرعة إجراء التحريات واستدعاء الزوج والأبناء لسماع أقوالهم حول الواقعة وملابساتها.

وصول سيدة جثة هامدة

تلقى مأمور قسم شرطة منشأة ناصر إخطارا من إحدى المستشفيات بوصول سيدة جثة هامدة والاشتباه في وفاتها جنائيا، بالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تدعي «عزة.ر.س»، 48 سنه ربة منزل.

أصيبت بحاله إعياء شديدة

وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وبسؤال أفراد أسرتها أكدوا أنها أصيبت بحاله إعياء شديدة، وعلى الفور تم نقلها إلى المستشفى إلا أنها توفيت في غرفة الاستقبال بالمستشفى، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.