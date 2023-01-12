انتشار سيارات الصرف الصحي في شوارع الإسكندرية ورفع تراكمات أمطار النوة

انتشرت سيارات الصرف الصحي في كافة مناطق الإسكندرية وبالتحديد نطاق شرق المدينة الذي شهد هطول أمطار غزيرة خلال فجر اليوم بشكل غير مسبوق بحسب وصف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والذي تبعه استمرار حالة الطوارئ.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية، في بيان اليوم، علي وجود وتعامل 150 سيارة ومعدة في جميع أنحاء المحافظة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار، وعلي جاهزية 202 محطة رفع ومعالجة، وأن الطلمبات تعمل بكامل طاقتها لرفع الكميات الهائلة من المياه الواردة إليها.

التعامل مع أمطار شرق الإسكندرية

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية، منذ قليل، فإنه جرى التعامل مع تجمعات الأمطار منذ فجر اليوم بنطاق حي المنتزه أول بالتحديد «نفق سيدي بشر» حيث تواجد رئيس الحي والسكرتير عام الحي و جميع الأجهزة التنفيذية والمرور والصرف والحماية المدنية ونهضة مصر لمتابعة شفط تجمعات المياه وحالة الشوارع بنطاق الحي.

كما تم التعامل مع تجمعات الأمطار منذ فجر اليوم بنطاق حي ثان المنتزه بالتحديد «شارع 45 و ميدان المندرة بحري» مع تواجد رئيسة الحي وسكرتير عام الحي وجميع الأجهزة التنفيذية متابعة شفط تجمعات المياه وحالة الشوارع بنطاق الحي.

التعامل مع أمطار غرب الإسكندرية

ومن شرق الإسكندرية إلى غربها فقد تم التعامل مع تجمعات الأمطار منذ فجر اليوم بنطاق حي عامرية ثان وتواجد رئيس الحي وسكرتير عام الحي وجميع الأجهزة التنفيذية لمتابعة شفط تجمعات المياه وحالة الشوارع بنطاق الحي.