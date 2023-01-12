أستاذ بطب عين شمس: يجب على الدول توفير علاج كورونا وإعلان الحالات بشفافية

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة بجامعة عين شمس سابقًا، إن روشتة المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأوروبا الدكتور «هانز هنري كلوج»، اختصرت كل وسائل العلاج في 3 كلمات هي العلم والمراقبة والمسئولية، لأنه بالعلم والأبحاث والدراسات مع التطبيق الجيد باستخدام الوسائل الحديثة نتمكن من معرفة المتغيرات الموجودة والمتحورات الجديدة لفيروس كورونا، لكي نستطيع التعامل معها ومواجهتها.

أهمية الدراسات القائمة حول كورونا

وأضاف «عقبة»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم أمل صالح وباسم طبانة عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن الدراسات القائمة حاليًا تكتشف كل ما هو جديد عن سلالات فيروس كورونا من حيث معرفة شدة الإصابة ومعدل الانتشار ومدى استجابة المتحورات للمضادات الفيروسية واللقاحات المتاحة.

وأكد رئيس أقسام الباطنة بعين شمس سابقًا، أهمية عنصر المراقبة، إذ أنه من الضروري وجود شفافية حول إعلان الحالات المُصابة، كونها تساعدنا على تحديد البؤر الفيروسية لكي يتم التعامل معها، مشيرًا إلى أن المسئولية مشتركة بين المواطن والقطاع الصحي والدول، ومن الضروري على الدول وضع آليات لمنع انتشار الفيروس.

مسئوليات المنظومة الطبية والدولة

وتابع، أن وزارة الصحة أو المنظومة الطبية عليها مسئوليات لكي تستطيع التعامل مع الوضع الجاري في الدول، مشيرًا إلى أن من بين مسئوليات الدولة توفير كل الاحتياجات والمستلزمات التي تستخدم في علاج جائحة فيروس كورونا التي نعاني منها منذ أكثر من 3 سنوات حتى الآن.