«حماية»: علاج متضرري «كورونا» في المحافظات الحدودية

إحياءً لقيم المشاركة المجتمعية، أطلقت مبادرة «حماية» فى بداية فبراير 2021، مستهدفة دعم المتضررين من كورونا فى المحافظات الحدودية، بمشاركة مؤسسة صناع الخير ووزارة التضامن الاجتماعى، بتقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجاً فى مواجهة الجائحة، والحد من الآثار السلبية لانتشار الفيروس على حياة ومعيشة الآلاف من العمالة اليومية والعمالة غير المنتظمة والأرامل والمطلقات وغير القادرين، ضمن سلسلة مبادرات متعددة أطلقتها المؤسسة للتخفيف عنهم بالمشاركة مع مؤسسات المجتمع المدنى مثل مبادرة «رد الجميل» بمراحلها الثلاث و«التصالح حياة» والتى يعتبر شباب البرنامج الرئاسى هم المنفذ الرئيسى لها متطوعين فى مختلف محافظات الجمهورية.

أسهمت فى الحد من الآثار السلبية لانتشار الفيروس بمساعدة العمالة غير المنتظمة وغير القادرين

ونجحت المبادرة فى الوصول بالمساعدات الإنسانية من مواد غذائية وحقائب الوقاية من الإصابة بالفيروس إلى أبعد قرية على الحدود المصرية السودانية وهى «رأس حدربة» الواقعة على خط 22 والملاصقة لشريط الحدود وإحدى قرى مركز حلايب، فى استجابة إنسانية لمعاناة سكان القرية، حيث يعمل هؤلاء السكان فى تفريغ وتحميل البضائع على منفذ رأس حدربة الحدودى، ونتيجة للإجراءات الاحترازية فقد تم غلق المعبر تماماً وهو ما فاقم من معاناة الأهالى، بحسب ما أعلنه هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير للتنمية.

رئيس مجلس الأمناء: استهدفت قرى النوبة والتجمعات الصحراوية وسكان الوديان بحلايب وشلاتين والوادى الجديد ووسط سيناء

وبحسب ما أكدته آية عمر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، جاءت قوافل مبادرة حماية لدعم المناطق الحدودية التى استمرت فى استكمال تنفيذ أنشطتها الإنسانية والطبية الرائدة مستهدفة قرى النوبة ومن قبلها التجمعات الصحراوية وسكان الوديان بحلايب وشلاتين والوادى الجديد ووسط سيناء، تأكيداً لحرص حياة كريمة على تقديم الخدمات الإنسانية والطبية لكل مصرى مستحق على أرض مصر وأن هذه المرحلة تأتى استكمالاً للمرحلة الأولى من المبادرة، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية من مبادرة حماية انطلقت لدعم المناطق الحدودية بالتعاون بين حياة كريمة وصناع الخير وبنك القاهرة لدعم أهالى النوبة، وشملت توزيع عدد من النظارات الطبية وإجراء عمليات جراحية للعيون بالمجان.

وأوضحت المؤسسة أن المرحلة الثانية من «حماية» لدعم متضررى فيروس كورونا انطلقت بمحافظة جنوب سيناء، برعاية مجلس الوزراء ووزارة التضامن، وجاءت البداية بتوزيع حقائب الوقاية وبطاطين الشتاء داخل التجمعات البدوية، خاصة العاملين بالنظافة فى مراكز المحافظة، ووصلت المرحلة الثانية إلى محافظة أسوان 19 فبراير 2021، فانطلقت من داخل قرية المنصورية مركز دراو بأسوان، لدعم أهالى النوبة، ضمن أعمال المرحلة الثانية من مبادرة حماية لدعم المناطق الحدودية، وكانت القوافل بداية انطلاقة لمرحلة جديدة من العمل لمواصلة تنمية وتطوير القرى الأشد احتياجاً بأسوان، بداية من إعادة إعمار قرية المنصورية، فضلاً عن تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الصغيرة ومتناهية الصغر التى تناسب البيئة المعيشية للأهالى والتى تدر عليهم دخلاً مجزياً مثل مراكب الصيد وثلاجات الحفظ من خلال تدريبهم وتطويرهم.

وأعلنت «حياة كريمة» عن توزيع النظارات الطبية وإجراء عمليات جراحية للعيون بالمجان، ضمن المرحلة الثانية من قوافل دعم أهالى النوبة ضمن مبادرة حماية لدعم المناطق الحدودية، مشيرة إلى توزيع 398 نظارة طبية على أهالى قرية المنصورية مركز دراو والبدء فى الإعداد لإجراء 50 عملية جراحة عيون مختلفة بالمجان للأهالى.