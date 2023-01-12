«اوعى تضحك وأنت سايق».. خبير مروري يحذّر: عقوبة مرورية للمخالف في حالة واحدة

نص قانون المرور الجديد على عدد من العقوبات، حال ارتكاب سائق المركبة مخالفة مرورية، تتراوح بين الغرامة، مرورا بسحب الرخصة، وحتى السجن، لكن هناك بعض التصرفات التلقائية التي قد تقع من السائق وتفقده تركيزه وقد تتسبب في حادث له، ومنها «الضحك الشديد».

مخالفات مرورية

الخبير المروري اللواء أحمد هشام، كشف في حديثه مع «الوطن»، حقيقة وجود غرامة مرورية على «الضحك».

قال اللواء أحمد هشام، إنّ أهم شيء في القيادة التركيز أثناء السير للحفاظ على أمن السائق وسلامته، لذا جرى إلزام السائق بارتداء حزام الأمان، وعدم استخدام الهاتف المحمول، كما أورد القانون عقوبات لمخالفات أخرى، منها تناول المأكولات والمشروبات أثناء القيادة.

قانون المرور الجديد

وأوضح الخبير المروري، أنّ القانون لا يوجد به نص صريح في المادة 76 فقرة «أ» من قانون المرور 66 لعام 1973، ينص على أنّ الضحك خلال القيادة ممنوع، حيث يحق لقائد السيارة الضحك والتحدث مع من جانبه، والتركيز في القيادة، أما إذا نتج عن الضحك حادث، فالأمر يندرج تحت بند عدم التركيز في القيادة والإهمال، وإذا أسفر الحادث عن وقوع مصابين، يتحول إلى جنحة وحبس، وإذا لم ينتج عن الحادث مصابين يتم توقيع غرامة تتراوح بين 300 إلى 1500 جنيه.