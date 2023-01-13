الغردقة.. من أفضل الأماكن لقضاء العطلات الشتوية في مصر

تستقبل مدينة الغردقة عشرات الآلاف من المصريين والأجانب في فصل الشتاء، إذ تتمتع بالأجواء الدافئة والشمس الساطعة شتاء، إضافة إلى أفضل المنتجعات والفنادق والمزارات السياحية تصل لـ171 فندقا.

الغردقة أفضل الأماكن لقضاء العطلات الشتوية

وقال سامح جمعة، الخبير السياحي بالبحر الأحمر لـ«الوطن»، إن الغردقة مقصد شتوي رائع ومن أفضل الأماكن لقضاء العطلات الشتوية في مصر، إذ تمتلك مقومات طبيعية وفنادق ومنتجعات سياحية و شواطئ خلابة وجزر ومحميات طبيعية وتتميز بأجواء دافئة شتاءا جعلتها مقصد سياحى شتوي طبقا لموقع تريب أدفايزر الشهير.

مزارات سياحية بالغردقة

ويضيف بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنها تضم متحف الغردقة للآثار ويعرض أكثر من الفان قطعة أثرية أصلية ومتحف الرمال ويضم تماثيل تم نحتها من الرمال ومتحف أكواريوم وهو الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط.

أسعار فنادق الغردقة

وأكد مسؤولو غرفة المنشآت الفندقة في البحر الأحمر، أنّ الأسعار في الفنادق 510‪ جنيه للغرفة المزدوجة في الليلة في فنادق ذات التصنيف نجمتين وتصل إلى 380‪0 جنيه في الليلة في فنادق 4 و 5 نجوم شاملة جميع الوجبات والمشروبات، واستخدام حمامات السباحة والشواطئ بالمجان