«الصحة» تقدّم خدمات دعم ومشورة لـ925 ألف شاب ومراهق بمنشآت الرعاية الأولية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم والمشورة لـ925 ألفا و243 من الشباب والمراهقين بمنشآت الرعاية الصحية الأولية، خلال عام 2022.

عيادة صديقة للشباب والمراهقين

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنّ خدمات البرنامج يتم تقديمها من خلال 2500 عيادة صديقة للشباب والمراهقين، موزعة على منشآت الرعاية الصحية الأولية، بجميع محافظات الجمهورية.

وأضاف عبدالغفار أنّ العيادات الصديقة للشباب والمراهقين، تهدف إلى التثقيف الصحي والتعريف بفترة المراهقة، إضافة إلى تشجيعهم على اتباع السلوكيات الصحية السليمة، وكيفية الوقاية من الأمراض المعدية والمزمنة، وأمراض الفم والأسنان، وكذلك التوعية بالتغذية السليمة.

من جانبه، أشار الدكتور وائل عبدالرازق، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض إلى تهيئة منشآت الرعاية الصحية الأولية، للعمل ببرنامج الخدمات الصديقة للشباب والمراهقين، من خلال الإدارة العامة لرعاية أطفال السن المدرسي والمراهقين.

خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي

وأضاف عبد لرازق، أنّه تم تدريب 4172 من الفرق الطبية، وكذلك الجهاز الإشرافي من مسؤولي السن المدرسي بالمديريات والإدارات الصحية، على تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي، والمشورة للشباب والمراهقين.

وقال عبدالرازق، إنّ جميع الخدمات في هذه العيادات تقدم بالمجان، مشيرًا إلى أنّه يتم تلقي استفسارات المواطنين عن خدمات العيادات الصديقة للشباب والمراهقين عبر الخط الساخن 15335.