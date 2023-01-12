مصرع وإصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين على الطريق الإقليمي بالمنوفية

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 أشخاص آخرين في حادث تصادم على الطريق الإقليمي في نطاق مركز الباجور بمحافظة المنوفية، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وجرى نقل المصابين والجثمان إلى المستشفى، وانتفلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تفاصيل حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز الباجور، تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة نقل ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص ووفاة آخر، وتم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج فيما تم نقل الجثة إلى المشرحة ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق، ولم يؤثر الحادث علي حركة السير على الطريق الإقليمي.

مدير أمن المنوفية يتلقى إخطارا بحادث الباجور

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي ونقل ثقيل على الطريق الإقليمي بدائرة المركز، حيث تم الدفع بقوة أمنية وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وسؤال شهود العيان عن أسباب الحادث، وتم إخطار جهات التحقيق في مركز الباجور، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ومباشرة التحقيقات.