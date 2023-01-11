محافظ المنوفية يقرر صرف 50 ألف جنيه دعما لدار «ملك الملوك» للأيتام

قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، صرف 50 ألف جنيه كدعم مالي لدار ملك الملوك للأيتام «مؤسسة تربية البنات» بمركز الباجور.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة للأيتام، لتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم، وخلق جيل سوي قادر على تحمل المسؤولية، بحضور نائبه محمد موسى، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور.

محافظ المنوفية يتفقد الدار

وتفقد المحافظ الدار للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة في دار الأيتام، ودعمه بمواد غذائية وعينية، معربا عن سعادته بالتواجد بينهم، مشددا على حسن المعاملة وتلبية احتياجاتهم ورعايتهم من الجوانب الصحية والاجتماعية والنفسية كافة، لتسهيل دمجهم في المجتمع.

محافظ المنوفية يساعد فتاة يتيمة

وفي لفتة إنسانية، قرر محافظ المنوفية صرف 10 آلاف جنيه لإحدى الفتيات المقبلات على الزواج بالدار، لمساعدتها على إتمام مستلزماتها كافة، معربا عن استعداده لحضور حفل زفافها.

كما أجرى المحافظ حوارا مفتوحا مع فتيات الدار عن طموحاتهن في المستقبل، واستمع لشرح تفصيلى من مديرة الدار عن قوة الدار، والتي تضم 20 فتاة بمراحل تعليمية مختلفة، وكذا الأنشطة والأعمال كافة التي تتم في الدار.

وخلال زيارته، تفقد المحافظ معمل الكمبيوتر ومشغل للصناعات اليدوية من تصميم فتيات الدار، مشيدا بجمال المشغولات، مؤكدا حرص المحافظة على تقديم سبل الدعم والرعاية الكاملة لهم.