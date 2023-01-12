أسعار السلع في معرض أهلا رمضان.. تخفيضات على الزيت والسكر والأرز

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تقديم تخفضيات كبيرة على أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان، والتي افتتحت في عدد من المحافظات بداية من شهر يناير الجاري وتستمر حتى نهاية شهر رمضان الكريم.

أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان

ونوهت وزارة التموين، بطرح مزيد من السلع الأساسية والاستراتيجية في المعارض بالاتفاق مع الاتحاد العام للغرف التجارية في فروع معارض أهلا رمضان في المحافظات، بنسبة تخفيض تصل إلى 30% عن طرح نفس السلع في السلاسل التجارية الخاصة، منوهة بتوافر مخزون استراتيجي وآمن لطرحه خلال الثلاثة أشهر المقبلة بنسب مضاعفة نطرا لتزايد حجم الاستهلاك في شهر رمضان الكريم.

وتشمل أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان على التالي:

** كيلو السكر المعبأ 17 جنيها.

** كيلو أرز معبأ 15 جنيها.

** شيكارة أرز 10 كيلو 150 جنيها.

** شيكارة دقيق 25 كيلو 375 جنيها.

** شيكارة مكرونة 10 كيلو 155 جنيها.

** شيكارة مكرونة 5 كيلو 78 جنيها.

** كيس مكرونة معبأ 350 جرام 7 جنيهات.

** زجاجة زيت 5 كيلو 270 جنيها.

** زجاجة زيت 3 كيلو 137 جنيها.

** زجاجة زيت ذرة 2 كيلو 128 جنيها.

** زجاجة زيت 700 جرام 36 جنيها.

** علبة سمن 2 كيلو 90 جنيها.

** علبة سمن 1 كيلو 45 جنيها.

** باكو شاي 40 جرام 5 جنيهات.

** علبة جبنة 250 جرام 14 جنيها.

** علبة طحينة 700 جرام 17 جنيها.

** علبة مربى 1 كيلو جرام 30 جنيها.

** كرتونة ملح بونو عدد 20 كيس 15 جنيها.

** علبة مرقة دجاج مكعب 25 جنيها.

** قالب لانشون 700 جرام 17 جنيها.

** زجاجة خل 1 لتر 3 جنيها.