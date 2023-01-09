رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

عاجل.. التموين: السلع الغذائية متوفرة في الأسواق خصوصا الزيت والخل

كتب:

وفاء الصعيدي
05:00 م | الإثنين 09 يناير 2023
توافر السلع الغذائية بالاسواق

توافر السلع الغذائية بالاسواق

نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، نقص أي سلعة استراتيجية من السوق المصري، خصوصا سلعتي الزيت والخل.

وقالت مصادر في وزارة التموين، لـ«الوطن»، إن سلعتي الزيت والخل متوفران في كل منافذ البيع، دون وجود أي نقص، مؤكدا أن ما يردد في هذا الصدد، مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأكدت المصادر، أن الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، لن تتسب في نقص أي من السلع الاستراتيجية.

اقرأ المزيد:

آخر أخبار وزارة التموين.. افتتاح معارض أهلا رمضان واستمرار إضافة المواليد

منحة وزارة التموين.. صرف سلع الدفعة الخامسة بقيمة 100 جنيه لكل أسرة

وزارة التموين: أسعار السلع الغذائية مستقرة ولا زيادة في منافذ البقالين

وزارة التموين: الاستعلام عن عدد أفراد البطاقة متاح على بوابة مصر الرقمية

أسعار اللحوم اليوم في محلات الجزارة ومنافذ وزارة التموين

أسعار السلع الغذائية في معارض «أهلا رمضان» بالشرقية.. الزيت بـ36 جنيها

مصدر بـ«التموين»: وزن زجاجة الزيت 800 مللي ولا صحة لتخفيضه
بقلم وفاء الصعيدي

صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.