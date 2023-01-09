عاجل.. التموين: السلع الغذائية متوفرة في الأسواق خصوصا الزيت والخل

نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، نقص أي سلعة استراتيجية من السوق المصري، خصوصا سلعتي الزيت والخل.

وقالت مصادر في وزارة التموين، لـ«الوطن»، إن سلعتي الزيت والخل متوفران في كل منافذ البيع، دون وجود أي نقص، مؤكدا أن ما يردد في هذا الصدد، مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأكدت المصادر، أن الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، لن تتسب في نقص أي من السلع الاستراتيجية.