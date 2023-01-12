رفع 92 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع خلال 24 ساعة

رفعت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم، 92 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، ضمن خطة الوزارة للانتشار الأمني على مستوى الجمهورية لإعادة الانضباط إلى الشارع وفرض السيطرة الأمنية.

كما جرى ضبط 570 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، وتحرير 2952 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني.

عقوبات مخالفة تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات في قانون المرور

1- يمكن للجهات المعنية التابعة لوزارة الداخلية، سحب ترخيص السيارة بحد أدنى شهر وحد أقصى 3 أشهر.

2- عقوبة مخالفة تركيب الملصق الإلكتروني تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر لمالك السيارة.

3- عدم تركيب الملصق الإلكتروني يعرّض مالك السيارة إلى غرامة مالية لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه.

4- بحسب قانون المرور يتم تطبيق إحدى هاتين العقوبتين من الحبس أو الغرامة على المخالفين.