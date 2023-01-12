وزير الاتصالات يبحث مع نظيره الهندي التعاون في مجال تأهيل الكوادر المتخصصة

اجتمع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع البروفيسور «رانجان بانيرجي»، مدير المعهد الهندي للتكنولوجيا، وأحد أفضل المعاهد على مستوى العالم في مجال تطوير البرمجيات والأنظمة، وتناول الاجتماع سبل تبادل الخبرات، وإقامة شراكات دولية في مجال إعداد البرامج التدريبية وتأهيل الكوادر المتخصصة في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وشهد اللقاء بحث أوجه التعاون مع جامعة مصر للمعلوماتية ومعهد تكنولوجيا المعلومات ITI في التدريب والتعليم الأكاديمي المتخصص.

يذكر أن المعهد الهندي للتكنولوجيا IIT لديه أكثر من 20 فرعًا في مدن هندية مختلفة، وتقدم خدمات التدريب والبحث والاستشارات للصناعات المرتبطة بطبيعة ومتطلبات هذه المدن.

صناعة خدمات تعهيد الأعمال التجارية وتكنولوجيا المعلومات بالهند

كما التقى الدكتور عمرو طلعت مع «شيفندرا سيناغ»، نائب الرئيس ورئيس تنمية التجارة العالمية لمنظمة ناسكوم NASSCOM، وعدد من الشركات من أعضاء المنظمة التي تضم أكثر من 3 آلاف عضو، يقدمون 90% من إيرادات صناعة خدمات تعهيد الأعمال التجارية وتكنولوجيا المعلومات في الهند، وتوفر هذه الصناعة أعلى نسبة توظيف في القطاع الخاص بالهند.

وناقش الجانبان التعاون في مجال بناء القدرات الرقمية، وتنمية صناعة التعهيد والخدمات العابرة للحدود من خلال التنسيق بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا» ومنظمة ناسكوم NASSCOM.

كما أبدى أعضاء منظمة «ناسكوم»، استعدادهم للتعاون مع الشركات المصرية العاملة في مجالات التكنولوجيا والتي تقوم بتنفيذ مشروعات التحول الرقمي.

وفى سياق متصل، زار قام الدكتور عمرو طلعت والوفد المرافق، مركز تكنولوجيا البرمجيات في دلهى، حيث التقى مع «أرافيند كومار»، المدير العام لمراكز تكنولوجيا البرمجيات في الهند STPI التابعة لوزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية والمعنية بتهيئة بيئة داعمة للشركات الناشئة بالتعاون مع الصناعة والجهات الأكاديمية وبدعم من القطاع الخاص ولديها ٣٣ مركز منتشرين في أنحاء الهند حيث يختص كل مركز بإحدى التكنولوجيات.

تعزيز التعاون المشترك في مجالات تطوير البرمجيات

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون المشترك في مجالات تطوير البرمجيات، ودعم والابتكار والبحث والتطوير، وتنمية الشركات الناشئة وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتهيئة بيئة محفزة للإبداع الرقمي وريادة الأعمال في كافة أنحاء الجمهورية من خلال نشر مراكز إبداع مصر الرقمية.

حضر اللقاءات المهندس أحمد الظاهر القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، والمهندسة شيرين الجندي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والمهندس محمد نصر الدين مساعد الوزير للبنية المعلوماتية الدولية.

جدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت والوفد المرافق له يزور الهند خلال الفترة من 9 حتى 13 يناير، ويلتقي عدد من المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الهندية المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث التعاون وجذب الاستثمارات الهندية للسوق المصري.