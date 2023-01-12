توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. ممطر وشديد البرودة ليلا

أعلنت هيئة الارصاد الجوية، توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، مشيرة إلى استمرار حالة عدم الاستقرار خلال الـ72 ساعة المقبلة على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية.

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

وأكدت الارصاد الجوية، من خلال تقرير صادر عنها، استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة والرعدية ومتفاوتة الشدة، بدءًا من شمال البلاد وصولا إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال وجنوب الوجه البحري، والسواحل الشرقية ووسط سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، نظرًا لتعرض البلاد لمنخفض جوي قادم من جنوب أوروبا على سطح البحر المتوسط، يواجه منخفضا قادما من طبقات الجوي العليا.

درجات الحرارة غدا الجمعة 13-1-2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 21 والصغرى 10.

درجات الحرارة السبت 14-1-2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 17 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 21 والصغرى 10.

درجات الحرارة الأحد 15-1-2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 18 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 10.