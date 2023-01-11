حالة الطقس غدا.. أمطار رعدية على القاهرة والسواحل الشمالية

كشفت الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غدا، وفقا للتقارير والصور الأخيرة الواردة من الأقمار الصناعية، حيث يسود طقس بارد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، مع تكاثر السحب الممطرة والرعدية على السواحل والقاهرة الكبرى.

حالة الطقس غدا

وأضافت الأرصاد الجوية في بيان، أن الطقس غدا سيشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة بواقع درجة واحدة خلال ساعات النهار، ويسود طقس بارد، وتسجل درجة الحرارة على القاهرة وشمال وجنوب الوجه البحري 18 درجة، فيما تسجل على شمال وجنوب الصعيد 19 و20 درجة، ووسط سيناء 18 درجة.

استمرار تكون السحب

وأشارت إلى استمرار تكون السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة بشكل غزير ومتفاوت الشدة ورعدية أحيانا على القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، كما يسود طقس غائم وتتكون الشبورة على كل الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والسواحل الشمالية ومدن القناة والقاهرة الكبرى.

درجات الحرارة غدا الخميس

وسجلت درجات الحرارة المتوقعة غدا بمدن الجمهورية الآتي:

- القاهرة 18- 11

- العاصمة الإدارية 18 - 11

- أكتوبر 18 - 10

- بنها 19- 11

- دمنهور 19- 11

- وادي النطرون 19 -11

- كفر الشيخ 18 - 11

- المنصورة 18- 12

- الزقازيق 19- 11

- شبين الكوم 18- 10

- طنطا 19- 10

- دمياط 18- 11

- بورسعيد 18- 13

- الإسماعيلية 19- 12

- السويس 18 - 12

- شلاتين 25 - 15

- العريش 19- 12

- رفح 17 - 12

- رأس سدر 21- 11

- نخل 17- 6

- كاترين 15- 04

- الطور 23- 11

- طابا 20- 11

- شرم الشيخ 21- 15

- الإسكندرية 17 - 13

- العلمين الجديدة 16- 12

- مطروح 16- 13

- السلوم 18- 8

- سيوة 21- 7

- راس غارب 21-11

- الغردقة 23- 14

- سفاجا 22-11

- مرسي علم 22-15

- شلاتين 26-13

- حلايب 22- 14

- أبو رماد 25- 13

- رأس حدربة 22-13.

- الفيوم 18- 10

- بني سويف 18 - 8

- المنيا 19 - 8

- أسيوط 19- 8

- سوهاج 21 - 9

- قنا 22 - 9

- الأقصر 22- 8

- أسوان 22- 10

- الوادي الجديد 23- 9

- أبو سمبل 22 - 11