حالة الطقس اليوم.. بارد على القاهرة وانحسار فرص سقوط الأمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تحسن حالة الطقس اليوم على عدد من محافظات ومدن الجمهورية، عدا وسط سيناء والسواحل الشمالية وسلاسل جبال البحر الأحمر.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أنّ الطقس اليوم سيكون باردا خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، وسيناء، خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل المتأخرة.

ولفتت الهيئة إلى انحسار فرص سقوط الأمطار على جميع المحافظات، عدا السواحل الشمالية وسلاسل جبال البحر الأحمر ووسط سيناء فقط، تكون خفيفة إلى متوسطة، لكنها لن تؤثر على الأعمال اليومية.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة اليوم على المدن ومحافظات الجمهورية، فهي كما يلي.

- القاهرة 19 - 11

- العاصمة الإدارية 19 - 11

- أكتوبر 19 - 10

- بنها 20 - 11

- دمنهور 18 - 11

- وادي النطرون 20 - 11

- كفر الشيخ 18 - 11

- المنصورة 19 - 12

- الزقازيق 19 - 11

- شبين الكوم 20 - 10

- طنطا 19 - 10

- دمياط 19 - 11

- بورسعيد 19 - 13

- الإسماعيلية 20 - 12

- السويس 19 - 12

- شلاتين 25 - 15

- العريش 19 - 12

- رفح 18 - 12

- رأس سدر 21 - 11

- نخل 18 - 6

- كاترين 14 - 04

- الطور 20 - 11

- طابا 19 - 11

- شرم الشيخ 22 - 15

- الإسكندرية 19 - 13

- العلمين الجديدة 20 - 12

- مطروح 19 - 13

- السلوم 18 - 8

- سيوة 18 - 7

- راس غارب 21 - 11

- الغردقة 22 - 14

- سفاجا 18 - 11

- مرسي علم 23 - 15

- شلاتين 24 - 13

- حلايب 21 - 14

- أبو رماد 23 - 13

- رأس حدربة 22 - 13

- الفيوم 19 - 10

- بني سويف 19 - 8

- المنيا 20 - 8

- أسيوط 20 - 8

- سوهاج 20 - 9

- قنا 21 - 9

- الأقصر 21 - 8

- أسوان 22 - 10

- الوادي الجديد 22 - 9

- أبو سمبل 22 - 11