ضبط 8 قضايا هجرة غير شرعية في حملة لأمن المنافذ

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وفي مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، جرى ضبط 3 قضايا، وضبط 1553 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال الأمن العام جرى ضبط 16 قضية، فضلا عن 8 في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، وتنفيذ 166 حكما قضائيا متنوعا.

واتخذت الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.