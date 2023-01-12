لقُب بـ«رجل الجرائد».. حكاية فلسطيني يجمع الصحف منذ حرب أكتوبر 1973

تقرير تليفزيوني بعنوان «رجل الجرائد.. يقاوم التكنولوجيا بجمع الصحف»، تناولت من خلاله قناة «القاهرة الإخبارية»، حياة الفلسطيني طلال طه، المعروف في وطنه باسم «رجل الجرائد».

لم يتوقف الرجل الفلسطيني، عن جمع الصحف على مدى نصف قرن حتى تكدس سقف منزله بنحو 25 ألف جريدة يومية، ولم يكن «طلال» يفعل ذلك لرغبة شخصية في اقتناء الصحف فقط، بل كان هدفه واضحا هو مقاومة انتشار التكنولوجيا، وتوثيق ما تمر به المنطقة العربية من أحداث منذ عام 1973، حتى صار لقبه بين مواطنيه «رجل الجرائد».

تجميع الصحف منذ حرب 1973

بدأ «طلال» تجميع الجرائد منذ بداية السبعينيات، وبدأ الاهتمام بالصحف بصفة خاصة منذ بداية اتفاقية كامب ديفيد وحرب أكتوبر 1973، إذ يتبع روتينا يوميا يرفض تغييره منذ 50 عاما، فهو يستيقظ قبل الفجر مباشرة ليتابع الأخبار على المحطات الإذاعية والدولية، حتى تصل الجرائد الفلسطينية الأربعة «القدس والأيام والنهار وفلسطين» إلى باب منزله، فيبدأ في قراءتها بتأني وبهدوء، حتى يفهم ما يحدث في المنطقة.

قراءة الأوراق القديمة لها متعة خاصة

لفت «طه» إلى أن البعض يتسائل عن سبب قراءته للجرائد إلى الآن، موضحًا أن متعة قراءة الجرائد الورقية ليس لها نظير بمتابعة الصحف كصور على الأجهزة الحديثة، خاصة إذا كانت هذه الأوراق تعود إلى 30 و40 سنة: «مسك الجريدة لها متعة، وليس فقط الجريدة، إنما أي ورقة قديمة مطالعتها تعد متعة في حد ذاتها، وتختلف بصورة كلية عن التصوير»