ضبط 88 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 87987 مخالفة مرورية متنوعة.

أبرز المخالفات

وحسب بيان وزارة الداخلية، جرى ضبط 20596 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1310 مخالفة السير دون تراخيص، و33 مخالفة موقف عشوائي، و4 مخالفات شروط الترخيص.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.