ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة عدادات المياه بمصر القديمة

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة عداد المياه الخاص به من محل سكنه، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بالسرقة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات باستخدام التقنيات الفنية الحديثة، تبيّن أنّ وراء ارتكاب الواقعة شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب الفك، وأضافا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة عدادات المياه من داخل العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بأسلوب الفك.

وأضاف المتهمين بارتكاب 9 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عمليهما سيئ النية، صاحب مخزن خردة مقيم بدائرة القسم، وباستدعاء المجنب عليهم اتهموهما بالسرقة، وأضافوا بعدم تحريرهم محاضر بوقائع السرقة، واتخذت الإجراءات القانونية.