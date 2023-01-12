ضبط 360 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية في حملة تموينية بكفر الشيخ

تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، برئاسة المقدم أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين، من ضبط كميات كبيرة من عبوات المواد الغذائية، منتهية الصلاحية في مخزن للسلع الغذائية، بمدينة كفر الشيخ، وتم التحفظ على المضبوطات لحين ورود قرار النيابة.

ضبط 360 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية

كانت حملة مكبرة للتموين، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، تمكنت من ضبط صاحب مخزن للسلع الغذائية، يُقيم بمدينة كفر الشيخ، وبحوزته، 360 عبوة مواد غذائية متنوعة، بدون فواتير، منتهية الصلاحية، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

جولات ميدانية لمتابعة منافذ بيع السلع والمواد الغذائية

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد وجّه رؤساء المراكز والمدن بعمل جولات ميدانية، لمتابعة منافذ بيع السلع والمواد الغذائية، والتأكد من عدم مغالاة التجار وتوافر السلع وبيعها بأسعارها المقررة للمواطنين، مشدداً على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المحال التجارية ومنافذ البيع، لمواجهة الممارسات الاحتكارية للتجار، وضبط الأسعار، بما يتوافق مع توجيهات مجلس الوزراء، بتوفير السلع، وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق، والرقابة على الأسعار.