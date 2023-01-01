حملات تموينية على الأسواق والمحال في أول أيام العام الجديد بكفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الحملات التموينية، اليوم، التي تشنها الوحدات المحلية، بالتعاون مع مديريات الخدمات، في أول أيام العام الجديد، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة إحكام الرقابة على السلع والأسواق، من خلال حملات مستمرة على كل منافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من توافرها، وعدم الزيادة في أسعارها.

وأشرف وائل فرج، رئيس مدينة برج البرلس، على الأسواق، والمحال التجارية، والمخابز، والمجازر، لمتابعة وضع الأسعار على السلع الغذائية، والتأكد من توافر السلع اللازمة، والتأكد من صلاحية السلع، بالتنسيق وبالتعاون المشترك مع إدارة الصحة والتموين والطب البيطري.

تحرير 7 محاضر متنوعة ببيلا

كما أشرف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، على الحملات التموينية بالمدينة وقرى المركز بالتعاون مع إدارات التموين، والصحة، والطب البيطري، وحماية المستهلك، لضبط الأسواق، التأكد من وضع وإعلان الأسعار على السلع المختلفة، ومدى صلاحية السلع ومطابقتها للمواصفات، وأسفرت الحملات عن تحرير 7 محاضر متنوعة، منها 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وتابع على سلامة، رئيس مدينة مسير، الحملات التموينية على المحال والأسواق، للتأكد من وضع الأسعار على السلع، ومدى توافرها، وأسفرت الحملات عن تحرير 6 محاضر متنوعة للمخالفين.

كما أشرف محمد حامد، رئيس مدينة سيدى غازي، على الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية، والتي أسفرت عن تحرير محضرين، للمخالفين من التجار، موجهاً باستمرار الحملات التموينية على الأسواق.

تحرير 8 محاضر متنوعة للمخالفين بسيدي سالم

وتابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، الحملات التموينية على المحلات، بالاشتراك مع إدارة الطب البيطري، وإدارة التموين، والإدارة الصحية بسيدي سالم، وذلك لضبط الأسعار، وأسفرت الحملة عن تحرير 8 محاضر متنوعة للمخالفين، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.