تحرير 31 محضرا متنوعا في حملات تموينية على الأسواق بكفر الشيخ

شهدت مراكز مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، حملات على الأسواق والمحال التجارية والمنافذ لتحقيق الانضباط، وتوفير السلع الغذائية داخل الأسواق، حرصًا على تحقيق الصالح العام للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، بإشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بالاشتراك مع الجهات المعنية، بالإضافة لرؤساء الوحدات القروية، حملات على المحلات التجارية، ومتابعة الأسواق بالقرى، للاطمئنان على توافر كل السلع، والوقوف على حركة البيع والشراء، والتصدي للاحتكار أو إخفاء أي سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع، فضلاً عن التأكد من صلاحية السلع للاستخدام وجودتها ومطابقتها للمواصفات.

تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار

وأسفرت الحملات التموينية بالبرلس، بمتابعة وائل فرج، رئيس مدينة البرلس، على الأسواق والمحال التجارية، عن تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، كما تابع محمد حامد، رئيس مدينة سيدي غازي، الحملات التموينية على الأسواق، لضبط الأسعار، ومتابعة وضع الأسعار في أماكن واضحة.

وأسفرت الحملات على المحال التجارية والأسواق والمنافذ بدسوق، برئاسة السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، عن تحرير 13 محضراً متنوعاً، بينها محاضر لعدم وجود شهادة صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، و4 محاضر تموين.

وقاد شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، الحملة التموينية على المحال الجارية والأسواق، وأسفرت عن تحرير 7 محاضر متنوعة، وتم التحفظ على 800 كيلو جرام أسماك دون بيانات.

تحرير 10 محاضر متنوعة

وأسفرت الحملات التموينية بقلين، بمتابعة فادي شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، عن تحرير 5 محاضر متنوعة للمخالفين من أصحاب المحال.

كما قاد ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، الحملات التموينية على الأسواق، وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر منوعة للمخالفين من التجار.