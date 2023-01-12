«العدل»: إتاحة العمل بالفترة المسائية بـ17 فرع توثيق منتشرة في 11 محافظة

قرر المستشار عمر مروان وزير العدل، زيادة عدد الفروع التي تعمل بالفترة المسائية، استمرارا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتشغيل فروع توثيق وإتاحة العمل بها خلال الفترة المسائية، تيسيرا على المواطنين، وتلبية لاحتياجات وظروف كافة الفئات على مستوى الجمهورية.

وأعلنت الوزارة إتاحة العمل في عدد 17 فرع توثيق موزعة على 11 محافظة، وهي (الإسكندرية، الدقهلية، دمياط، الغربية، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، ليصبح إجمالي عدد الفروع التي تعمل خلال الفترة المسائية عدد 82 فرع توثيق.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، صادر قبل قليل، إن الفترة المسائية في الفروع، تبدأ من الساعة الخامسة حتى الساعة التاسعة مساءً بنظام الحجز المسبق من خلال بوابة مصر الرقمية أو تطبيق أرغب في عمل توكيل، مع السماح بإجراء المعاملات دون التقيد بالحجز المسبق، وإعطاء أولوية للحاجز بالنسبة للفروع التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.