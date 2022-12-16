21 خدمة تقدمها مصلحة الشهر العقاري.. بينها تسجيل الأحكام

الشهر العقاري هو جهة رسمية حكومية تصدر محررات رسمية أهمها في عمليات البيع والشراء والتوكيلات القضائية وغيرها، من المهام الخدمية التي تساعد المواطنين، وتسهل عليهم سرعة التعامل لدى بعض المصالح الحكومية الأخرى، التي تقتضي وجود الشخصين البائع والمشترى بنفسيهما سواء في المرور أو المحاكم وغيرها من المصالح.

وتتبع المصلحة، وزارة العدل وتنقسم إلى قسمين الشهر العقاري لتسجيل ملكية العقارات ورهاناتها والقسم الثاني لتسجيل الوثائق مثل زواج المصريين من الأجانب والعكس وكانت تقوم بتسجيل وثائق مصلحة الأحوال المدنية قبل انشائها عام 1961 مثل شهادات الميلاد والوفاة والزواج والطلاق والقيد العائلى ولها فروع بجميع المحافظات داخل المحاكم وفروع أخرى خارجها.

الوطن تستعرض خدمات الشهر العقاري وهي 21 خدمة للقارئ، من الطبيعي معرفتها للإلمام بما تقدمه مصلحة الشهر العقاري من خدمات واصدار المحررات الرسمية بحسب ما أعلنت مصلحة الشهر العقاري على المنصة الرسمية الخاصة بها وهي كالتالي:

- شهر شخصى

- بيع رضائى

- تسجيل حكم صحة ونفاذ وإشهار إرث

- إنهاء منفعة

- بيع شقة أو وحدة من وحدات اي عقار

- إنهاء وقف

- تسجيل حكم مرسى مزاد

- تسجيل حكم تثبيت ملكية

- تسجيل حكم الشفعة

- تنبيه نزع الملكية

- انذار الاخذ بالشفعة (اعلان الرغبة فى الاخذ بالشفعة

- تسجيل قسمة رضائية

- طلبات التسجيل التى تستند بها ملكية صاحب الشأن إلى وضع اليد

- قسمة قضائية

- بيع رضائى لحق الرقابة مع حفظ حق المنفعة

- إشهار هبة فى الشكل الرسمي

- إشهار تركات شاغرة

- بيع ضائع تنظيم

- تسجيل حكم إشهار افلاس

- عقد ايجار

- صورة رسمية من المحرر