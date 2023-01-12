كشف مصدر مسؤول من مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، موقف امتحانات الإسكندرية بعد تأجيلها اليوم بسبب نوة الفيضة الكبرى حيث يجرى في الوقت الراهن اجتماع داخل المديرية من أجل بحث موعد بديل للامتحانات التي تم تأجيلها في قرار استثنائي صباح اليوم بسبب الأمطار الرعدية الغزيرة التي ضربت المدينة الساحلية.

وأضاف المصدر في تصريح خاص ل«الوطن»، أنه تقرر تأجيل امتحانات اليوم وفقا لقرار محافظ الإسكندرية بتعطيل الامتحانات اليوم الخميس 12 يناير بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية «طلاب ومعلمون» بنطاق المحافظة على أن يتم أداء المواد الامتحانية من جداول امتحانات اليوم في موعد لاحق يتم تحديده بمجرد الوقوف على موقف امتحانات الإسكندرية المؤجلة خلال اجتماع اليوم.

موقف امتحانات الإسكندرية بعد تأجيلها اليوم

وأوضح أن 3 مراحل كان من المفترض إجراء امتحانات اليوم قبل إصدار قرار تعطيل الامتحانات، وهي الصفان الرابع والخامس الابتدائي والصف الثاني الإعدادي، لافتاً إلى أن هناك مقترحات بأن يتم وضع امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي يوم السبت المقبل نظراً لأن ذلك اليوم به امتحانات الصف السادس الابتدائي فقط.

موقف امتحانات الصف الثاني الإعدادي المؤجلة

واشار إلى أن مصير امتحانات الصف الثاني الاعدادي المؤجلة قد تكون خلال فترة مسائية من أيام امتحانات الصف الأول الإعدادي، أو يتم ترحيل كلا الصفوف الثلاثة إلى يوم 26 يناير الجاري وذلك عقب انتهاء كافة الامتحانات، مؤكداً أن القرار الرسمي سيتم إعلانه بعد ظهر اليوم بعد حسم الموقف.