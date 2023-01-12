ضبط 3 أشخاص بالقاهرة بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطـة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص، يقيمون بمحافظة القاهرة وبحوزتهم مبالغ مالية عملات «محلية وأجنبية».

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفية، وبرر أحدهم عمله بمجال السياحة ما دفعه لشراء العملات الأجنبية لتسهيل عملية حجز الفنادق للشركة محل عمله فتواصل مع المتهم الثاني والثالث لشراء العملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.