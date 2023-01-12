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ضبط 24 متهما بالاتجار في السلاح والمخدرات بأسيوط 

كتب:

محمد بركات
11:39 ص | الخميس 12 يناير 2023
وزارة الداخلية - أرشيفية

وزارة الداخلية - أرشيفية

وجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة القوصية بمحافظة أسيوط.

أسفرت الحملات عن ضبط 23 قطعة سلاح ناري عبارة، عن 8 بنادق آلية، و5 بنادق خرطوش، و10 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 19 متهما، لـ7 منهم معلومات جنائية.

كما جرى ضبط 5 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة بحوزة 5 متهمين لـ3 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 377 حكما قضائيا متنوعا، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

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