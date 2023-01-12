ضبط 24 متهما بالاتجار في السلاح والمخدرات بأسيوط 

وجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة القوصية بمحافظة أسيوط.

أسفرت الحملات عن ضبط 23 قطعة سلاح ناري عبارة، عن 8 بنادق آلية، و5 بنادق خرطوش، و10 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 19 متهما، لـ7 منهم معلومات جنائية.

كما جرى ضبط 5 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة بحوزة 5 متهمين لـ3 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 377 حكما قضائيا متنوعا، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.