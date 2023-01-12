حملة موسعة تستهدف مصانع الأعلاف في الغربية والقليوبية

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملة تفتيشية مُكبرة لضبط المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتي الغربية والقليوبية.

وأسفرت الجهود في مجال حماية الثروة الزراعية عن ضبط 4 مصانع أعلاف دون ترخيص في الغربية بمضبوطات بلغت 41 طن أعلاف و40 طن ذرة، كما ضبطت مديرية أمن القليوبية، 5 مصانع دون ترخيص، بمضبوطات بلغت 85 طنا من المواد الخام لمخصبات وأملاح زراعية مصنعة من مواد مجهولة المصدر و18 طن منتج نهائي لمخصبات وأملاح زراعية مصنعة من مواد مجهولة المصدر معبأة ومعدة للتداول و17 طن مواد خام لحاصلات زراعية لمخللات متنوعة مصنعة من مواد مجهولة المصدر وبدون موافقة بيئية و13 طن منتج نهائي لحاصلات زراعية لمخللات متنوعة مصنعة من مواد مجهولة المصدر وبدون موافقات بيئية معبأة ومعدة للتداول.

كما تم ضبط 10 أطنان مواد خام لأدوات بلاستيكية متنوعة مصنعة من مخلفات المصانع وغير مدون عليها بيانات و2 طن و30 سبيكة منتج نهائي من سبائك الألمونيوم المصنعة من مخلفات معدنية ومواد مجهولة المصدر معدة للتداول، دون بيانات وترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.