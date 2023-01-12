مشاركة في أول حفل «ميتافيرس»: نستهدف إحياء اللغة المصرية القديمة

قالت منى واصف، عازفة «الهارب»، إنها شاركت في أول حفل مصري بقصر نيفرتيتي بتقنية الميتافيرس، باللغة المصرية القديمة، موضحة أن أنشودة الحب «مروت آك» مكتوبة على إحدى البرديات لسيدة تعبر عن حبها لحبيبها، متابعة: «السبرانو أميرة سليم طلبت مني مشاركتها في تقديم الحفل، لإحياء اللغة المصرية القديمة وتقديهما من خلال الهارب التي تعتبر أول آلة مصرية للقدماء المصريين».

إحياء اللغة المصرية القديمة يسلط الضوء على هويتنا

وأضافت «واصف»، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى: «تحمست للفكرة وطريقة صياغة السبرانو أميرة سليم لكلمات الأغنية نفسها»، متابعة أن تلك الحفلات تُعيد إحياء اللغة المصرية القديمة من خلال كلمات مكتوبة فعليًا في إحدى البرديات القديمة، وهذا ما يُسلط الضوء مرة أخرى على الهوية المصرية.

أداء أميرة سليم له صدى كبير عالميًا

وتابعت: «تقديم السبرانوا أميرة سليم للجزء الغنائي الخاص بها خلال حفل المومياوات كان له صدى كبير وتفاعل إيجابي بين كل المتابعين على مستوى العالم، برغم اختلاف الكلمات ومعناها».

وأشارت عازفة الهارب، إلى أن السبرانو أميرة سليم حرصت على كتابة الكلمات وطريقة النطق الخاصة بها على السوشيال ميديا خلال الحفل، وبالتالي المستمع استطاع إدراك وفهم المضمون.