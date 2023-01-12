«رجال أعمال الإسكندرية» تنظم حفل افتتاح مشروع دعم الصناعة الممول من اليابان

نظمت جمعية رجال أعمال الإسكندرية، حفل افتتاح مشروع دعم الصناعة الممول من سفارة اليابان بحضور اللواء محمد طاهر الشريف محافظ الإسكندرية، هيروشي أوكا سفير اليابان لدى مصر، وعربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية.

وقال محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن الحفل تضمن افتتاح ورشتي اللحام والملابس الجاهزة فضلا عن جولة بالورش الفنية بالمركز، والتي تعمل عليها الجمعية من خلال مركز التدريب خلال السنوات الماضية.

مركز التدريب الفني والمهني بالإسكندرية يضم 12 ورشة مختلفة

وكشف هنو، في بيان، أن مركز التدريب الفني والمهني بالإسكندرية يضم 12 ورشة مختلفة في أكثر من تخصص منها ما يتعلق بالكهرباء، واللحام، والسيارات، والخياطة، والنجارة، والتبريد والتكييف، والطهي والأعمال اليدوية وغيرها، ويقوم المركز بتدريب نحو 3 آلاف متدرب سنويا في مختلف المهن والحرف اليدوية.

فيما حضر اللقاء من جانب أعضاء جميعية رجال أعمال الإسكندرية الدكتور عبدالمنعم حافظ نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور محمد محرم نائب رئيس مجلس الإدارة، وهيثم القيار الامين العام، و نرمين مميش عضو مجلس الإدارة، وأدهم قريطم المدير التنفيذي، وشريف حجازي عضو اللجنة الاستشارية VTEC، وأحمد فاروق، عضو اللجنة الاستشارية VTEC، وخالد عزيز عضو اللجنة الاستشارية VTEC، ومروة أبوهيف رئيس قسم العلاقات الخارجية، وأميرة عادل- رئيس قسم المسؤلية المجتمعية، ويوسف رشدي - رئيس وحدة التدريب ب VTEC، ومروة هندي منسق قسم المسؤلية المجتمعية، وهدير ممدوح منسق قسم العلاقات الخارجية.