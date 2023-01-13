سعر كرتونة البيض في الأسواق المحلية اليوم.. الأحمر بـ78 جنيها

يبحث العديد من الأشخاص عن سعر طبق البيض وكرتونة البيض، سواء الأحمر أو الأبيض، نظرا لفوائده المتعددة واحتوائه على البروتين والفيتامينات.

وفي السطور التالية، نعرض سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الجمعة الموافق 13 يناير 2023.

أسعار البيض في المزرعة اليوم

وبلغ سعر طبق وكرتونة البيض الأبيض الذي يحتوي على 30 بيضة نحو 80 جنيها، وسجل طبق البيض الأبيض الذى يحتوي على 30 بيضة 76 جنيها.

سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك

سجل سعر طبق البيض الأحمر اليوم داخل المزرعة نحو 78 جنيها، ويصل للمستهلك بسعر 85 جنيها.

أسعار البيض اليوم في منافذ وزارة الزراعة

كرتونة البيض التب تحتوي على 30 بيضة في منافذ وزارة الزراعة اليوم، يتراوح سعرها بين 75 لـ80 جنيها.

كما يتراوح سعر طبق البيض الأحمر الذي يحتوي على 30 بيضة نحو 85 جنيها.

سعر البيض في المحلات التجارية

وتراوح سعر طبق وكرتونة البيض الأبيض والأحمر في المحلات التجارية اليوم بين 90 حتى 95 جنيها.

أسعار مشتقات الفراخ البيضاء اليوم

تراوح سعر الصدور بالعظم بين 83 و86 جنيهًا.

تراوح سعر الدبابيس اليوم بين 66 و70 جنيهًا.

سجل الكبد والقوانص اليوم نحو 55 جنيهًا.

تراوح سعر الأوراك المخلية اليوم بين 76 و83 جنيهًا.

تراوح سعر الشيش طاووق اليوم بين 120 و130 جنيها.

تراوح سعر الهياكل اليوم بين 30 و32 جنيهًا.

تراوح سعر البانيه بين 120 و130 جنيهًا.

تراوح سعر الفرخة بين 95 حتى 120 جنيهًا.