«التعليم» تلزم طلاب الثانوية بإقرار كتابي لولي الأمر عن محظورات الامتحانات

أعلن عدد من الإدارات التعليمية، توقيع إقرار من قبل أولياء أمور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام بمناسبة استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول التى تنطلق يوم السبت المقبل، وفقاً للجداول المعلنة لكل مديرية تعليمية.

حظر إحضار الطالب للتليفون المحمول

وشددت الإدارات التعليمية، في خطاب رسمي، على أنّ الإقرار يتضمن حظر إحضار الطالب للتليفون المحمول واستعماله داخل المدرسة بأي شكل من الأشكال، كما يحضر الطالب إلى مقر اللجنة بالمدرسة قبل بدء موعد الامتحان بنصف ساعة على الأقل.

وأكدت الإدارات التعليمية، يطبع ويوقع عليه من ولي الأمر والطالب، وسوف تجمع الإقرارات في اليوم الأول لامتحانات الفصل الدراسي الأول داخل اللجان الامتحانية.

حالات إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الأول

وحدد الإقرار حالات إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الاول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي وهي كالتالي:

لجوء الطالب للغش بأي صورة من صوره سواء من خلال الملازم أو التليفون أو التابلت أو بأى وسيلة أخرى.

- التأخير عن موعد الامتحان يتخطى المدة القانونية المسموح بها للتأخير.

- التشاجر مع زملائه وتعدى حدود الأدب مع معلمي ومعلمات المدرسة أو حمل أى آلة حادة.

- يتم التوقيع على الإقرار بالاسم رباعيا وإضافة الرقم القومي مع توقيع الطالب أيضا ويتم اعتماده من مدير المدرسة.