سعر الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم الجمعة

سعر الفراخ البيضاء من أهم ما يبحث عنه الناس بشكل يومي في إطار متابعتهم للأسعار المختلفة وقبل نزولهم للأسواق لشراء ما يلزمهم وإعداد ميزانيتهم الخاصو.

وفي هذا الصدد، تستعرض بوابة «الوطن» في التقرير التالي، أبرز أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة الموافق 13 يناير.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

جاء سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة 54 جنيها، ويصل للمستهلك بسعر 58 جنيها.

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة اليوم نحو 65 جنيها، ليصل للمستهلك بسعر 70 جنيها.

سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء اليوم نحو 50 جنيها، يصل إلى المستهلك بـ55 جنيها.

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو داخل المزرعة اليوم نحو 63 جنيها، ويصل للمستهلك بسعر 67 جنيها.

أسعار البط اليوم

وجاء كيلو البط البلدي بـ51 جنيه، وفي المحلات 56 جنيها.

وجاء سعر البط الفرنساوي بـ35 جنيها، وفي المحلات 40 جنيها.

وسجل سعر كيلو البط المسكوفي 50 جنيها، والمستهلك 55 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البط المولار 40 جنيها، وفي المحلات 45 جنيها.

أسعار الرومي اليوم

سجل سعر الديك الرومي الأبيض 75 جنيها للكيلو بالمزرعة، ويصل للمستهلك بـ80 جنيها للمستهلك.

وبلغ سعر الديك الرومي البلدي بالمزرعة اليوم نحو 80 جنيها، ويصل للمستهلك بـ85 جنيها.