انهيار الفنانة ريم البارودي بعد صلاة الجنازة على والدها

دخلت الفنانة ريم البارودي في حالة من انهيار تام، عقب الانتهاء من صلاة الجنازة على والدها، التي أقيمت في مسجد السلام بمنطقة مدينة نصر، وكان برفقتها الفنانة زينة، نظرًا لصداقتهما القوية، وحرصت على مؤازرتها.

أزمة صحية سبب الوفاة

كانت ريم البارودي، نشرت عبر خاصية ستوري بحسابها على «إنستجرام»، صورة لوالدها من داخل غرفة العناية المركزة، مطالبةً جمهورها ومتابعيها بضرورة الدعاء له لتجاوز هذه المحنة الصحية.

وفاة داخل المستشفى

كان والد الفنانة ريم البارودي توفي، مساء أمس الأربعاء، داخل أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة، إثر تعرضه لأزمة صحية، استدعت احتجازه داخل غرفة العناية المركزة عدة أيام.