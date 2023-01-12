«القومي للأجور»: صرف الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص خلال أيام

تستعد الجهات التابعة للقطاع الخاص، لصرف الحد الأدنى للأجور للعاملين بها في شهر فبراير المقبل «مرتبات يناير 2023»، بعد أن قرر المجلس القومي للأجور زيادته من 2400 ليصل إلى 2700 جنيه.

تطبيق القرار على مرتبات شهر يناير 2023

وأكد المهندس علاء السقطي عضو المجلس القومي للأجور، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن قرار زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص، سيطبق على مرتبات شهر يناير 2023 والذي يتم صرفه خلال أيام، لافتا إلى أن الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص، تسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3%.

وأضاف السقطي، أنه من المقرر أن يعقد المجلس القومي للأجور اجتماعاً خلال الفترة القليلة المقبلة وقبل منتصف العام، لزيادة الحد الأدنى لأجور للقطاع الخاص إلى 3 آلاف جنيه.

قرار المجلس القومي للأجور

وأقر المجلس القومي للأجور في اجتماعه الأخير، زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 2400 جنيه ليصل إلى 2700 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2023، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسري من 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 100 جنيه.