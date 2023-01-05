هتشتري شهادة بكام؟.. كيفية الحصول على مبلغ شهري أعلى من الحد الأدنى للأجور

أعلنا أكبر بنكين حكوميين «الأهلي المصري ومصر»، طرح شهادات الـ25% مرتفعة العائد بالفروع، ليكتتب جمهور الأفراد والقطاع العائلي المنتظرين، غدا الجمعة الساعة الـ2 ظهرا، حتى الـ6 مساء وكذلك يوم الأحد من 9 صباحا لـ3 مساءا، وذلك بمجرد أن تم الإنتهاء من إدراجها على الأنظمة الإلكترونية للبنكين.

دخل إضافي أعلى من «الأدنى للأجور»

ويشهد شراء شهادات الـ25% عائد سنوي، والـ22.5% عائد شهري إقبالاً كبيراً، خاصة مع معرفة أنَّ الاكتتاب في الشهادة، يساعد حاملها في الحصول على دخل إضافي شهري قيمته تتجاوز الحد الأدنى للأجور البالغ 2.700 جنيه.

«فهمي»: أهداف اجتماعية واقتصادية لشهادات الـ25%

في السياق ذاته، يقول الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقا ماجد فهمي، إنَّ إصدار شهادات الـ25% في هذا التوقيت بدلالاتها الاجتماعية والاقتصادية جاءت دعماً للمواطنين في توفير دخل إضافي لمواجهة التضخم وتآكل المدخرات.

شهادة الـ22.5% الشهرية تدر عائد أعلى من الحد الأدنى للأجور

وأضاف «فهمي» في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّه «بحسبه بسيطة، عند إيداع أو ربط مبلغ 150 ألف جنيه بشهادة عائد شهري 22.5% لمدة عام، سيتحصل صاحب الشهادة على دخل إضافي 2,812.5 جنيهاً كل أول شهر، وذلك بقسمة إجمالي العائد على 12 شهر كالتالي، 33,750 جنيه % 12 شهر= 2,812.5».

تابع، «فيما سيتجاوز العائد السنوي البالغ 25% للشهادة هذا الرقم ولكن سيُصرف بنهاية مدة الشهادة، ويبلغ 40 ألف جنيه عند إيداع نفس المبلغ المُشار إليه، وبتوزيعه على 12 شهر سيصل الإيراد الشهري التقديري لـ 3,333 جنيهاً».

«الإتربي» يكشف عن حصيلة بنك مصر من الشهادات خلال 48 ساعة

وفي سياق متصل، كشف رئيس بنك مصر محمد الإتربي، في تصريحات إعلاميه له على قناة «صدى البلد»، أنَّ حجم الموارد لـ شهادات الـ 25% لمصرفه وللبنك الأهلي تخطت الـ 90 مليار دولار خلال يومين فقط، منوهاً أنَّ الشهادة مطروحه لفترة محدودة.

وتابع في تصريحاته للإعلامي مصطفى بكري، أنَّ حصيلة مصرفه فقط من الشهادات الجديدة 24 مليار جنيه.