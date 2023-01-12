«مارلبورو بـ 48 جنيه».. «فيليب موريس»: لا زيادة في أسعار السجائر منذ سبتمبر

أطلقت شركة «فيليب موريس مصر»، مبادرة جديدة تستهدف ضبط أسعار بيع منتجات التبغ بالأسواق المصرية بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، وذلك عن طريق طباعة رمز QR code على علب منتجات التبغ الخاصة بها، ومن خلال هذا الرمز، يستطيع المستهلك البالغ معرفة سعر البيع الرسمي للمنتج بمجرد قيامه بعملية مسح هذا الرمز عن طريق هاتفه الذكي، وكذلك الاطلاع على قائمة أسعار منتجات فيليب موريس في مصر.

حماية المستهلك من ممارسات بعض التجار

من جانبه أكد على كرمان، المدير العام لشركة فيليب موريس مصر، أن المبادرة هدفها الرئيسي هو حماية المستهلك من ممارسات بعض التجار الذين يرفعون أسعار المنتجات بأكثر من سعرها الرسمي، وأن الشفافية التي سيوفرها رمز QR Code ستقوم بمساندة الدولة في جهودها لضبط الأسواق، خاصة في مثل تلك الظروف الاقتصادية الاستثنائية.

كما أشاد «كرمان» بالتفاعل الكبير من مصلحة الضرائب المصرية مع المبادرة ودعمها، مؤكدًا أن التجار المحليين يقع على كاهلهم مسئولية الحفاظ على الصناعة الوطنية، موجهًا التحية لكافة التجار الذين التزموا بالأسعار الرسمية لمنتجات التبغ، مؤكدا أنها لم تشهد أي تغيير منذ سبتمبر 2022.

أسعار منتجات فيليب موريس مصر

- ميريت بأنواعها 52 جنيه.

- مارلبورو أحمر 48 جنيه.

- مارلبورو 48 جنيه.

- مارلبورو Purple Mix بسعر 48 جنه.

- مارلبورو Crafted بأنواعها 38 جنيه.

- إل أند إم أحمر 35 جنيه.

- إل أند إم أزرق 35 جنيه.

- إل أند إم سيلفر 35 جنيه.

- هيتس بأنواعها 40 جنيه.

- هيتس دايمنشنز بأنواعها 45 جنيه.