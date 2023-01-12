وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ المنوفية توافر السلع بأسعار مخفضة

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بحضور محمد موسي نائب المحافظ بمقر الوزارة، لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تنفيذ المشروعات التنموية التي تهم المواطنين فى مختلف القطاعات الخدمية.

لقاء وزير التنمية المحلية ومحافظ المنوفية ونائبه

حرص وزير التنمية المحلية على متابعة جهود المحافظة في توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة ومخفضة والبدء في إقامة معارض «أهلا رمضان» بجميع مراكز ومدن المحافظة وكذا السيطرة على الأسعار في الأسواق والتصدى لجشع التجار استعداداً لشهر رمضان المبارك تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية للحكومة.

معارض أهلا رمضان في المنوفية

وأشار اللواء إبراهيم أبو ليمون إلى أن محافظة المنوفية بدأت بصورة فعلية منذ عدة أسابيع في إقامة معارض أهلاً رمضان والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة على مستوى نظاق المحافظة بالتعاون مع القوات المسلحة والداخلية ووزارة التموين والغرف التجارية وبعض المبادرات المجتمعية بالمحافظة إلى جانب السيارات المتنقلة التي تجوب المحافظة والتي توفر السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل لأكثر من 25 % حسب كل سلعة خاصة السلع الإستراتيجية كالأرز والزيت والسكر.

ضبط الأسعار في المنوفية

وأشار إلى أن هناك تكليفات بالمرور والتفتيش اليومي على المنافذ لضبط الأسعار وإلزام التجار بتخفيض الأسعار.

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع الجهات الرقابية والقيام بالحملات المستمرة على الأسواق للتصدى بحزم لأي محاولات لتخزين السلع ومحاولة إحداث نقص من السلع لزيادة الطلب عليها وزيادة سعرها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين على الفور.

التوسع في معارض أهلا رمضان

من جانبه أشار اللواء هشام آمنة إلى أهمية التوسع في معارض أهلاً رمضان والمنافذ والشوادر الثابتة والمتحركة وتغطية جميع مراكز ومدن المحافظة وخاصة في القرى والمناطق الأقل دخلاً لتوفير السلع لجميع أبناء المحافظة.