«العليا للفيروسات» توضح حقيقة دخول مصر في موجة جديدة من فيروس كورونا

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن التوقعات تشير إلى زيادة حالات كورونا خلال الفترة المقبلة بسبب برودة الجو، مشددا على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس خاصة أصحاب المناعة المتوسطة، مشيراً إلى أن الإصابات بسيطة وخفيفة ولا تثير القلق.

حالات كورونا بسيطة

وأوضح رئيس صحة النواب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفترة الحالية تشهد الموجة السابعة لفيروس كورونا، منوهاً بأن غالبية الحالات المنتشرة حاليا بالإنفلونزا إلى جانب كورونا، مع انخفاض نسب الإصابة بالفيروس المخلوي، مشيرا إلى أن مصر في الموجة السابعة ولم تدخل في نطاق الموجة الثامنة، وهناك استعدادات على أعلى مستوي للتعامل مع كافة سيناريوهات كورونا في المستشفيات المختلفة.

وتابع رئيس صحة النواب، أنه يجب على المواطنين تطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل والاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة لمناعة الجسم واستشارة الطبيب المختص حال الشعور بأي أعراض للمرض.