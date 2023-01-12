القنوات الناقلة لكأس العالم لكرة اليد.. ومواعيد مباريات المنتخب الوطني

انطلقت فعاليات بطولة العالم لكرة اليد في نسختها الـ28، أمس، في دولتي السويد وبولندا، بمشاركة عدة منتخبات عربية «مصر، والسعودية، والمغرب، والجزائر، والبحرين، وقطر»، وتستمر حتى 29 يناير الحالي.

وفي السطور التالية رصدا لـ القنوات الناقلة لكأس العالم لكرة اليد، كما يلي.

القنوات الناقلة لكأس العالم لكرة اليد

كشف الاتحاد الدولي لكرة اليد، عن القنوات الناقلة لمباريات البطولة، كما يلي.

- قناة أون تايم سبورتس.

- قناة الرياضة السعودية SSC.

- قناة الاتحاد الدولي لكرة اليد على اليوتيوب.

- قناة huya الصينية.

- قناة sportsbull اليابانية.

- قناة TBC في إفريقيا.

- قناة vrt البلجيكية.

- قناة hrt الكرواتية.

- قناة bein sports الفرنسية.

- قناة ard الألمانية.

- القناة الرياضية المغربية.

يذكر أنّ المنتخب القومي لكرة اليد، غادر أمس إلى السويد لخوض منافسات البطولة في نسختها الـ28 للرجال لكرة اليد ببولندا والسويد، حيث يلعب في المجموعة السابعة من البطولة.

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم لكرة اليد 2023

- مصر × كرواتيا: الجمعة 13 يناير، في تمام 9 مساء بتوقيت القاهرة.

- مصر × المغرب: الأحد 15 يناير، في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

- مصر × أمريكا: الثلاثاء 17 يناير، في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.