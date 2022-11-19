طريقة إضافة تردد القنوات الناقلة لكاس العالم 2022 .. اضبط التلفاز الآن

تنطلق غدًا افتتاحية مونديال كأس العالم 2022 والمقامة بدولة القطر، ومعها يجب معرفة طريقة إضافة تردد القنوات الناقلة لكاس العالم 2022 لمتابعة المباريات المختلفة، في الفترة ما بين 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبل,

ونستعرض فيما يلي، طريقة إضافة تردد القنوات الناقلة لكاس العالم 2022 الذي يتيح تنزيل القنوات المجانية التي تعرض مباريات المونديال بخطوات بسيطة في السطور التالية:

طريقة إضافة تردد القنوات الناقلة لكاس العالم 2022

ولتحميل القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم على القمر الصناعي نايل سات، يجب اتباع الآتي:

- يجب استخدم جهاز الريموت الخاص بجهاز الريسفير أو الاستقبال واختيار القائمة أو MENU.

- يجب اختيار الإعدادات.

- ثم اختيار ضبط الهوائي.

- يجب تحديد القمر الصناعي «النايل سات» والضغط على البحث الأعمى للقنوات المتاحة.

- وبهذه الخطوات يجري تحميل القنوات الجديدة على جهاز التلفاز الخاص بك.

- وبعد انتهاء التحميل، تظهر رسالة باكتمال البحث، ويجب في تلك الحالة حفظ البيانات، والقنوات.

ويمكن إدخال تردد القنوات الناقلة لمونديال كأس العالم، والتي جاءت على النحو التالي:

القنوات الناقلة لكأس العالم 2022 مجانا

وفيما يلي، نستعرض تردد القنوات الناقلة لكاس العالم 2022 مجانا وفق المعلن، والتي جاءت على النحو التالي:

تردد قناة الكأس القطرية

القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد القناة: 11919.

- معدل الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة bein sport 1 المفتوحة

- القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد القناة: 11013.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل التصحيح: 3/4.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة bein sport 2 المفتوحة

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11054.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

-معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة IRIB HD Iran

ومن القنوات المجانية الناقلة لكأس العالم على القمر الصناعي التركي، يمكن متابعة القناة IRIB HD Iran التركية:

القمر الصناعي: التركي.

التردد: 11881.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ ¾