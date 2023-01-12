محافظ أسوان يوجه بتوفير الرعاية الطبية لمصابي تصادم سيارتين بموقف الأقاليم

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نائبته الدكتورة غادة أبو زيد يرافقها وكيل وزارة التربية والتعليم ووكيل وزارة الصحة بزيارة الطلاب والمصابين في حادث تصادم سيارتين، الذين تم نقلهم لمستشفى أسوان الجامعي للاطمئنان على حالتهم والتأكيد على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية المتكاملة لهم حتى يتماثلوا للشفاء.

غادة أبو زيد: الإصابات بسيطة

أكدت الدكتورة غادة أبو زيد أن الإصابات بسيطة ولا يوجد وفيات، مشيرة إلى أنه بناء على تعليمات محافظ أسوان تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين وجار تلقيهم العلاج المناسب ومتابعة حالتهم الصحية أولاً بأول لضمان سلامتهم وخروجهم لأهلهم ومنازلهم بصحة سليمة في أقرب وقت ممكن.

حادث تصادم سيارتين في أسوان

وأصيب 11 طالبا وشخصين في حادث تصادم وقع بين سيارتين ميكروباص، عند موقف الأقاليم بمدينة أسوان، صباح اليوم الخميس، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة في أسوان يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص عند موقف الأقاليم يستقلهما عدد من طلاب مدرستين بمدينة أسوان الجديدة.