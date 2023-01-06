تفاصيل تشييع جثمان معلمة من أسوان توفيت في حادث سير بسلطنة عمان

شيع المئات أهالي قرية البصيلية بمركز إدفو بمحافظة أسوان، جثمان مُعلمة توفيت بسلطنة عمان هي وجنينها، إثر حادث سير، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، إلا أنها دخلت في حالة غيبوبة، وتوفيت الاثنين الماضي متأثرة بإصابتها.

وفاة معلمة في سلطنة عمان

ووصل جثمان المعلمة سحر عبد الحكم عبد الحليم إلى مطار القاهرة، ومنه إلى القرية، وذلك لدفنها في مقابر العائلة بدائرة المركز.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي قرية البصيلية في أسوان، لوفاة المعلمة متأثرة بإصابتها إثر حادث سير في سلطنة عمان الاثنين الماضي، وتم نقل جثمانها إلى مطار القاهرة ومن إلى القرية التي شهدت الصلاة عليها وتشييعها لمثواها الأخير.

حادث سير أودى بحياة المعلمة

وقال كامل السيد، أحد أقارب المعلمة المتوفاة، لـ«الوطن»، إن المعلمة كانت تعمل في إحدى المدارس في دولة سلطنة عمان، وكانت حامل في جنينها، وتعرضت لحادث، لافتا إلى أنها كانت تتمتع بسمعة طيبة.

وكانت جمارك مطار القاهرة استقبلت جثمان معلمة متوفاة قادما من سلطة عمان، وجرى اتخاذ الإجراءات الصحية والقانونية والإفراج عن الجثمان وتسليمة لذويه مباشرة.