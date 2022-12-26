تفاصيل حادث أسوان اليوم.. مصرع 8 وإصابة 5 وإعادة الحركة المرورية

حادث أليم شهده طريق إدفو شمال أسوان صباح اليوم الاثنين، جراء تصادم سيارتين واشتعال النيران بهما، مما تسبب في وفاة 8 أشخاص وإصابة 5 آخرين، بينهم إصابات خطرة، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقالت مصادر أمنية، إن حادث أسوان وقع على طريق «إدفو- مرسى علم» قرب منطقة الكيلو 65، والمعروفة باسم منطقة «الست عطيفة»، جراء تصادم سيارتي نقل واشتعال النيران بهما.

وانتقلت على الفور قوات الشرطة إلى مكان حادث أسوان مع قوات الحماية المدنية للسيطرة علي الحريق، وأنقاذ المصابين الموجودين في السيارات، وتم استخراج جثامين 8 أشخاص لقوا مصرعهم جراء الحريق.

أسماء المصابين في حادث أسوان

وقالت مصادر طبية لـ«الوطن»، أن حادث أسوان أسفر عن إصابة كل من أحمد علي خضر، 25 سنة، بحروق من الدرجة الثانية ونجم الدين ضو البيت، 37 سنة، بحروق من الدرجة الأولى، وأسعد حسن، 45 سنة، بحروق من الدرجة الثانية.

كما أسفر الحادث عن إصابة نجم الدين داوود عبد الله، 26 سنة، بحروق من الدرجة الأولى، وطارق محمد آدم، 32 سنة، بحروق من الدرجة الثانية.

وأضافت المصادر الطبية، أنه تم نقل كل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى إدفو لتقديم العلاج اللازم لهم، مشيرة إلى أن هناك حالات غير مستقرة ضمن المصابين لانتشار الحروق في مختلف أنحاء الجسم.

جثث مجهولة في حادث أسوان

وقالت مصادر أمنية، إن سيارات مرفق إسعاف أسوان نقلت جثث المتوفين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لحين الوقوف على هويتهم، مشيرة إلى أن عددا من الجثث مجهولة الهوية.

وأضافت المصادر، أنه تم التعرف على هوية متوف وحيد يدعى محمد مصطفى محمد، 21 سنة، فيما كلفت جهات التحقيق المباحث الجنائية لإنهاء التحريات حول المتوفين للوصول إلى ذويهم.

ودفعت محافظة اسوان بلوادر وأوناش لإعادة الحركة المرورية مرة أخرى على الطريق، بعد تجنيب السيارات على جانب الطريق.